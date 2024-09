Il trailer di Un Film Minecraft è stato ricreato dentro Minecraft ed è perfetto

Il trailer di Un Film Minecraft ricreato nel videogioco

Come potete vedere qui sotto, in un video pubblicato tramite TikTok, un creativo ha realizzato il trailer di Un Film Minecraft in versione videogioco. Non manca niente, dalla pecora rosa, ai quattro personaggi che finiscono nel mondo videoludico a Steve, il protagonista che nel film è interpretato da Jack Black.

Ovviamente nel gioco non esistono i dialoghi doppiati, quindi per coerenza stilistica il creativo ha realizzato delle vignette in sovrimpressione per indicare i dialoghi fondamentali del trailer. C'è anche grande cura per la regia, che copia in modo preciso quella dell'opera originale.

Il risultato finale, in realtà, è pensato per prendere un po' in giro il trailer di Un Film Minecraft, ma in una certa misura aiuta anche a notare che tutto quello che viene presentato è tecnicamente possibile nel videogioco.

Diteci, cosa ne pensate del risultato finale?