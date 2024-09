Marvel vs. Capcom Fighting Collection: i giochi che non vediamo l’ora di rigiocare

Evidentemente, il pueblo ha fatto abbastanza rumore, perché dopo anni di silenzio sul fronte orientale Capcom si è mossa, e non lo ha fatto nemmeno con particolare delicatezza. Da un momento all'altro la casa nipponica ha annunciato non una ma ben due collezioni contenenti alcuni dei suoi migliori classici dei picchiaduro, annunciando peraltro modifiche importantissime ai titoli primari, come l'aggiunta di un online funzionante e svariati altri extra. Ora, magari non si tratterà di giochi particolarmente appetibili per un pubblico di neofiti del picchiaduro, ma per gli appassionati? Le collection di Capcom sono un gran bel regalo e il fatto che la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics permetta di ridare vita in rete al competitivo di un classicone come Marvel vs Capcom 2 non può venire ignorato. Alla Gamescom di Colonia, dunque, qualche prezioso minuto con questa raccolta lo abbiamo passato e, seppur non sia stato possibile per ovvie ragioni testarla online, abbiamo avuto molte delle conferme desiderate. Vediamo.

Sinceramente? Sarebbe bastato Marvel vs Capcom 2 a renderci felici . Dopo il flop di Marvel Infinite, buona parte dei fan di Marvel vs Capcom ha iniziato a supportare una sorta di grosso movimento internettiano, che è esploso in tanti piccoli movimenti e ha dato vita a una sorta di rinascita dei classici. Marvel vs Capcom 3 è ancora oggi il titolo più apprezzato e di successo della serie a livello competitivo, eppure per la prima volta in anni si è visto ricomparire il secondo, glorioso, capitolo un po' ovunque, con tanto di streamer estremamente famosi al centro della sollevazione popolare (Maximillian Dood su tutti, forse il più noto in assoluto per chi bazzica nell'ambiente).

Wanna take you for a ride

Vero, la star del pacchetto sarà anche Marvel vs Capcom 2, ma la collection contiene veramente una discreta massa di titoli, oltre a un extra non sottovalutabile. Oltre al primo e al secondo Marvel vs Capcom qui infatti ci sono X-Men: Children of the Atom, Marvel Superheroes, X-Men vs Street Fighter e Marvel Superheroes vs Street Fighter (e sì, sono tutti picchiaduro differenti, che ci crediate o meno). Tutti i giochi della collection sono emulati, e le rom sono per lo più versioni ritoccate delle versioni arcade originali - anche se i titoli che comprendono una campagna sembrano averla a disposizione - tuttavia Capcom ha fatto alcune scelte molto interessanti in termini di ritocchi e bilanciamento.

Hulk contro Sakura, difficile dire chi possa vincere questa battaglia. No ok, forse non è difficile... ma non in Marvel Super Heroes vs Street Fighter, perlomeno

Tutti i giochi sembrano infatti avere l'online e il netcode dovrebbe essere addirittura rollback, quindi non ci stupirebbe se l'esperienza competitiva fosse tra le migliori possibili per un ritorno di questo tipo; gli sviluppatori hanno peraltro curiosamente pensato al bilanciamento già a partire da X-Men vs Street Fighter, la cui rom sembra essere quella "ritoccata" per non avere più combo infinite all'angolo. Gli sbilanciamenti sembrano essere rimasti invece nei due Marvel Versus, forse perché ci sarebbe stata una rivolta popolare davanti all'eliminazione delle combo infinite di Magneto e compagnia bella.

L'approccio a Children of the Atom e Marvel Super Heroes sembra esser stato un pizzico più tamarro: i giochi offrono la possibilità di usare personaggi boss o segreti in questa raccolta, quindi lì non sembra esserci stata la minima preoccupazione per il bilanciamento (anche se saranno quasi certamente bannati in rete). Per dire, Anita in Marvel Super Heroes rompe letteralmente il gioco, dunque già la sua presenza dovrebbe far capire come abbiano voluto puntare tutto sul divertimento. Marvel Super Heroes vs Street Fighter dal canto suo permette di usare Cyber Akuma, un'altra sorpresa non da poco dato che si poteva sbloccare solo con una rom hack in passato.

I Marvel vs Capcom rimangono due classiconi e non dubitiamo che molti appassionati siano contenti di poterli rigiocare online

E l'extra? beh, è The Punisher, un validissimo beat em up a scorrimento che qui arriva pure con coop online e le classifiche. Non c'era bisogno di questa aggiunta, ma la sua presenza non può che essere apprezzata. Se volete tornare sui picchiaduro, comunque, tenete a mente che questa collection vanta anche una modalità allenamento "potenziata" per ogni singolo picchiaduro, con addirittura hitbox visibili dei personaggi e opzioni avanzate che mancavano completamente dai giochi originali. La abbiamo testata per un po' proprio in Marvel 2, ed è stato davvero un piacere rimettere le mani sopra a quel gioco; non sorprende che sia ancora estremamente popolare in una certa nicchia di giocatori.

Insomma, la collection è un bijoux, molti dei suoi titoli sono invecchiati meglio di quanto ricordassimo e, se il netcode dovesse rivelarsi solido, potrebbe paradossalmente ridare vita a una nutrita scena competitiva di Marvel vs Capcom 2, considerando quanto quello specifico picchiaduro è ancora amato oggi. Cosa volete di più? Beh, a dire il vero forse un altro Marvel... ecco cosa vorremmo noi, ma magari Capcom sta testando le acque proprio con questo progetto. Se non altro, la sua esistenza dimostra che i rapporti con Disney sono abbastanza rilassati da poter rimettere almeno i classici in commercio. Indubbiamente un buon segno.