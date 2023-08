Rollback Netcode: che cos'è, come funziona e la sua storia

Sicuramente ne avrete sentito parlare, difficilmente invece qualcuno vi avrà spiegato che cos'è. Beh, per fortuna ci siamo qua noi. Seguiteci quindi perché vi stiamo per raccontare in cosa consiste il rollback netcode, perché è diventato così importante e che cosa c'entrano gli EVO nella sua nascita.

Una caratteristica essenziale per i picchiaduro. No, non parliamo della combinazione mezzaluna-pugno, bensì di un sistema di gestione del multiplayer online salito alla ribalta negli ultimi anni: il rollback netcode .

Tradizionalmente per far fronte a questo ritardo si è adottata una soluzione chiamata " delay-based netcode ": si tratta di un sistema che di fatto ritarda anche i comandi dei giocatori, aspettando alcuni millisecondi prima di registrarli. Gli input vengono quindi inviati durante questo intervallo e poi eseguiti allo stesso tempo dopo il ritardo dato dal trasferimento dei dati. Questo sistema permette di vedere i risultati delle azioni in contemporanea, ma paga dazio con una scarsa reattività dei comandi, che appaiono decisamente meno fluidi di quanto possiamo vedere nei match in locale.

Partiamo da un presupposto ineluttabile: quando si gioca online c'è sempre un ritardo nel trasferimento dei dati tra i giocatori. Per questo la pressione dei tasti non verrà mai percepita in tempo reale da tutti i giocatori e l'esperienza non sarà mai la stessa che abbiamo giocando fianco a fianco sullo stesso divano o allo stesso cabinato.

Da GGPO a Rollback Netcode

Street Fighter 2: Hyper Fighting per Xbox 360 aveva un multiplayer online talmente pessimo da portare alla creazione di un nuovo sistema

Come potete immaginare la questione non è da poco, e gli sviluppatori di giochi multiplayer hanno iniziato a porsi il problema già diversi anni fa. Per esempio il team dietro un vecchio sparatutto in prima persona dal titolo Starsiege TRIBES, pubblicato in Nord America alla fine del 1998, aveva messo in piedi un sistema capace di predire quale input sarebbe stato inviato dai giocatori. Al di là di questo preistorico esempio, è stato però il client GGPO il più riuscito capostipite di quello che oggi chiamiamo netcode "rollback". Siamo nel 2007 e, come anticipato, la nascita di questa "rivoluzione" ha uno stretto legame con il più importante torneo competitivo di giochi picchiaduro, ovvero l'EVO. Ma andiamo con ordine.

Nel 2006 Capcom decise di distribuire Street Fighter II: Hyper Fighting anche su Xbox 360. Una decisione che tutti i fan avrebbero apprezzato, non fosse per un piccolo problema: la modalità online era un inferno per i giocatori hardcore, un inferno fatto di lag e glitch.

Street Fighter 6 utilizza il rollback netcode dal day one

Tra i giocatori di questa nuova edizione c'era anche un certo Tony Cannon. Per Tony il multiplayer di questa edizione di Street Fighter era talmente ingiocabile che decise di risolvere il problema alla radice. Realizzò il concept di un sistema che anticipasse il lag prima della mossa, invece che dopo l'effettiva pressione del tasto, usando un'animazione filler per nascondere l'effetto: già nel 2007 aveva pronta una versione funzionante del client chiamato come il famoso motto usato dopo le partite. Nasceva così il "Good Game, Peace Out", presto abbreviato in GGPO.

Riuscì persino a mostrarlo a Capcom, che provò a creare internamente una sua versione di rollback netcode già nel 2008 per l'uscita di Super Street Fighter II Turbo HD Remix. Anche se non fu sfruttato all'interno del gioco sviluppato da Backbone Entertainment, il client di Cannon non venne però abbandonato e da allora è stato utilizzato in molti prodotti non solo di Capcom, ma anche di SNK. Tra questi citiamo Skullgirls, Street Fighter III: 3rd Strike Online Edition e anche il più recente The King of Fighters XV. Tutt'ora è in circolazione e dal 2019 è diventato un software open source disponibile sotto la licenza del prestigioso Massachusetts Institute of Technology.

Resta però una questione ancora in attesa di una spiegazione: che cosa c'entra il rollback netcode con gli EVO? Beh, se siete fan del genere forse ci siete già arrivati. Tony "Ponder" Cannon non è infatti un appassionato di picchiaduro qualsiasi. Insieme a Tom "inkblot" Cannon, Joey "MrWizard" Cuellar e Seth "S-Kill" Killian è stato tra i creatori degli The Evolution Championship Series. Ovvero l'annuale evento esport dedicato ai picchiaduro comunemente noto come EVO. Ed ecco spiegato anche in che modo il rollback netcode è collegato agli EVO.