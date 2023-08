Xbox Game Pass: Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 sarebbero in arrivo, secondo l'app ufficiale

Secondo quanto riportato da Game Pass Tracker e anche sulla base di una gentile segnalazione di un nostro utente, pare che l'applicazione mobile di Game Pass abbia indicato tramite una notifica che Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 sono in arrivo sul servizio di Xbox.

Come indicato nel tweet, è successo lo stesso quest'anno con Shadow Warrior 3 Definitive Edition e con Maquette. Nel primo caso erano passate alcune settimane dalla segnalazione prima dell'aggiunta effettiva al catalogo, mentre nel secondo alcuni giorni. Al momento Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 non sono presenti su Game Pass ed è credibile che ci vorrà ancora un po' prima della loro introduzione, sempre ammesso che questa volta non sia un errore.

In ogni caso, si tratta per ora di un leak e, pur provenendo dall'applicazione ufficiale, non possiamo dare per scontato che i due giochi siano in arrivo sul servizio. Dovremo attendere conferme da parte di Xbox.