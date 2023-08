PlayStation China Hero Project: Sony presenta i giochi cinesi della Fase 3

Il 26 (o 27, a seconda della zona del pianeta) luglio scorso la sussidiaria cinese di PlayStation, nota come Sony Interactive Entertainment Shanghai, ha tenuto la conferenza China Hero Project Phase 3. Si tratta di un'iniziativa nata nel 2016 che ha il compito di sostenere gli sviluppatori locali, fornendo loro competenze, fondi e marketing per la realizzazione e la promozione di videogame sia nella terra natia che in tutto il mondo. Ogni titolo è stato finanziato per 140.000$, ma i risultati, fino a questo momento, non sempre sono stati all'altezza delle aspettative. Durante le prime due fasi (la seconda si è svolta nel 2018), sono stati presentati complessivamente diciassette giochi: dieci nella prima infornata e sette nella seconda. Alcuni di questi sono riusciti a raggiungere la grande distribuzione, con un buon consenso del pubblico. Ci riferiamo ad esempio ad ANNO: Mutationem e Hardcore Mecha. Tre sono stati completamente abbandonati, mentre altri sono ancora in fase di sviluppo. Tra questi i più promettenti sono Last Soul Aside (presentato nella fase 1) e Convallaria (nella fase 2): entrambi verranno pubblicati direttamente da Sony.

I giochi già presentati Exiledge La fase tre ha una decina di nuovi progetti in cantiere. Tre di questi erano già stati presentati un paio di mesi fa. Exiledge, di Enigmatix, è un gioco di azione in terza persona, in cui il protagonista, Alter, indossata la maschera dorata di un gatto, elargisce tonnellate di proiettili in scenari post-apocalittici. Per quale motivo? Non si sa, ma gli sceneggiatori spergiurano che la cultura mandarina si farà sentire nel canovaccio narrativo del gioco. Non mancheranno nemmeno le battaglie all'arma bianca in questo hack and slash in cui si nota anche la gradita presenza femminile di Zora. Le ambientazioni ci hanno ricordato quelle di Nier: Automata, Destiny e Outriders. Forse l'originalità non sarà il suo punto di forza, ma dal punto di vista tecnico, grazie anche all'Unreal Engine 5, Exiledge promette piuttosto bene. AWAKEN: Astral Blade, di Dark Pigeon Games, è un platform bidimensionale vecchia scuola (gli sviluppatori parlano di un metroidvania) che non ha impressionato quasi nessuno. La protagonista è Loretta, una ragazza posseduta da una bestia. Il cavallo di battaglia degli sviluppatori è rappresentato da un albero di abilità piuttosto ramificato e un'ampia gamma di armi. Will-less, infine, un è roguelike isometrico ad opera di Cyaniris Game caratterizzato dall'alta velocità di esecuzione. L'ispirazione ai capisaldi del genere, come Hades, è piuttosto evidente, anche se l'ambientazione è totalmente diversa: qui si combatte in un futuro cyberpunk. Tra tutti i giochi della Phase 3 è il più "concreto": è già presente su Steam, senza la possibilità di preordine, ma una data d'uscita prevista genericamente entro l'anno in corso.