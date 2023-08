Kickstarter crea nuove regole per l'uso dell'IA nei progetti che cercano una sovvenzione

"Rivedremo come questa regolamentazione sta funzionando e come possiamo rafforzarla nel tempo", ha dichiarato Kickstarter. L'IA è una tecnologia in evoluzione ed è quindi chiaro che la compagnia dovrà analizzare la situazione nel corso del tempo ed evolvere le proprie regole di conseguenza.

Nella pagina di un progetto sarà visibile una nuova sezione intitolata "Uso dell'IA", che conterrà le informazioni fornite dal creatore su come viene utilizzata l'IA e su come è stato raccolto il consenso.

Al momento della presentazione di un progetto, i creatori dovranno dichiarare se l'IA viene utilizzata e in che modo. I creatori dovranno inoltre confermare di avere il consenso all'utilizzo di qualsiasi opera o dato immesso nell'IA. Le proposte saranno sottoposte a un "processo di revisione umana" per garantire che l'uso dell'IA sia stato correttamente dichiarato.

La popolare piattaforma di crowdfunding Kickstarter ha annunciato una nuova policy sul' uso di IA all'interno dei progetti che ricercano una sovvenzione. Kickstarter non bandirà dalla sua piattaforma i progetti che utilizzano l'IA, ma introdurrà nuove misure per garantire che i progetti che includono l'IA ne abbiano comunicato correttamente e chiaramente la presenza. La regolamentazione entrerà in vigore il 29 agosto, ma non sarà applicata retroattivamente.

L'uso dell'IA

L'uso dell'IA nei videogiochi è un argomento complesso: da un lato è un ottimo strumento per piccoli team o per persone che hanno capacità motorie limitate; dall'altro però vi sono enormi dubbi legati al copyrighting visto che le IA si basano su dati e contenuti di reali artisti che non vengono ricompensati per l'uso delle proprie opere.

Non è quindi strano che compagnie come Kickstarter stiano cercando di trovare la giusta via di mezzo per questo tipo di tecnologia.

