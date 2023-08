L'Unico Anello, la carta di Magic è stata comprata da Post Malone per una cifra non nota ma enorme

Come vi avevamo segnalato, la carta di Magic l'Unico Anello - proveniente dalla collaborazione con Il Signore degli Anelli - è stata trovata a fine giugno 2023 da Brook Trafton. Circa un mese dopo, il fortunato giocatore ha trovato un venditore: Post Malone.

L'informazione è stata condivisa anche tramite un video pubblicato su TikTok da Brook Trafton. L'uomo inizialmente aveva deciso di rimanere anonimo, ma ora ha svelato la propria identità, probabilmente perché oramai la carta non è più in suo possesso e non rischia furti o, semplicemente, di essere contattato da moltissime persone che desiderano acquistare l'Unico Anello. Non è noto l'esatto prezzo pagato per la carta da Post Malone, ma nei commenti del video si parla di 2.6 milioni di dollari: non possiamo però confermare questa informazione. Sappiamo solo che le stime parlavano di 2 milioni, quindi è una cifra credibile.

Ricordiamo che l'Unico Anello è letteralmente una carta unica e speciale, in quanto scritta in elfico. Nel caso inoltre vi stupisca che Post Malone sia l'acquirente, dovete sapere che il cantante è un noto "nerd" e già in passato ha collaborato con Wizard.