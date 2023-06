Magic: The Gathering, trovata rarissima carta dell'Unico Anello dal valore folle

Dopo anni di ricerche, è stato trovato un esemplare della carta dell' Unico Anello , o The One Ring, di Magic: The Gathering , che ha raggiunto un valore davvero esorbitante: 2 milioni di dollari. Si tratta di una delle carte più desiderare dai collezionisti.

Il ritrovamento

La carta dal valore esorbitante

Recentemente l'editore Wizards of the Coast ha lanciato un'espansione ufficiale di Magic: The Gathering incentrata sulla trilogia di Il Signore degli Anelli di Tolkien. In mezzo alle milioni di carte stampate per l'occasione, ne ha inserita una unica, dedicata al tesoro al centro dei fatti raccontati dai tre libri: l'Unico Anello. Naturalmente è diventata subito l'obiettivo principale di ogni collezionista e il sogno di ogni appassionato, visto che il suo possesso ha raggiunto immediatamente un valore enorme sul mercato del collezionismo.

Notizie sulla scoperta dell'Unico Anello sono state svelate da un fan di Magic: The Gathering su Twitter, chiamato Hipsters of the Coast, che ha condiviso un link alla certificazione della carta. Insomma, chi l'ha trovata l'ha fatto subito valutare e l'ha resa sicura, evidentemente conscio del suo valore. Da notare che la carta ha ricevuto un grado MINT 9, ossia è stata certificata come in condizioni praticamente perfette, secondo i criteri stabiliti da Professional Sports Authenticator. L'illustrazione della carta è stata realizzata dall'artista finlandese Veli Nyström.

L'account Twitter ufficiale di Magic: The Gathering ha festeggiato la notizia citando Tolkien e manifestando soddisfazione per il ritrovamento. Il proprietario della carta, scoperta due settimane circa dopo il lancio del crossover con Il Signore degli Anelli, è voluto rimanere anonimo, stando al Wall Street Journal.

Come detto, le offerte per la carta sono altissime, come ad esempio quella del negozio spagnolo Gremio de Dregones che ha raggiunto i 2,1 milioni di dollari. Nel caso il proprietario l'accettasse, la carta dell'Unico anello diventerebbe immediatamente la più costosa di Magic: The Gathering, in barba al povero Black Lotus.