Forza Motorsport: video di gameplay trafugato mostra le prodezze grafiche del gioco

Un breve video di gameplay di Forza Motorsport è finito online, trafugato non si sa ancora da chi. Dura circa 30 secondi e mostra il gioco in azione, confermandone l'ottimo lato grafico. Inoltre consente di dare uno sguardo a diversi elementi del gioco, permettendo di farsi un'idea più precisa di cosa attendersi.

Il video

Dal filmato possiamo vedere il sistema di illuminazione, i cambi di inquadrature delle auto, compresa quella dal cruscotto e possiamo sentire alcuni dei suoni del gioco, elemento particolarmente interessante visto l'impegno posto dal team di sviluppo nella creazione della colonna sonora.

In fondo al video possiamo inoltre leggere che la qualità mostrata non è quella definitiva e che il gioco è ancora in sviluppo. Comunque sia, considerando la data d'uscita, è lecito affermare che sia una build semidefinitiva, molto vicina al prodotto finale.

Forza Motorsport è la nuova incarnazione della celebre serie di Turn 10, da cui è nata anche la serie Forza Horizon. La data d'uscita del gioco è stata fissata al 10 ottobre 2023, su PC e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile dal lancio anche su PC e Xbox Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati appassionati di giochi di corse.