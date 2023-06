Disney Speedstorm: annunciata la data di uscita, termina l'accesso anticipato

Gameloft ha annunciato che Disney Speedstorm tra pochi mesi uscirà dalla fase di accesso anticipato, con la data di uscita della versione completa come free-to-play fissato per il 28 settembre 2023.

Il gioco di corse arcade con le icone Disney al momento è disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store tramite dei pacchetti fondatore venduti a partire da 29,99 euro che includono vari bonus, come piloti sbloccati, gettoni (la valuta di gioco) e altro ancora. Al momento sono disponibili a prezzo ridotto, con sconti che vanno dal 20% al 30%.