Assassin's Creed 4: Black Flag, è in sviluppo un remake, stando alle fonti di Kotaku

Stando a un report pubblicato dalla testata Kotaku, Ubisoft ha dato il via ai lavori su un remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, il capitolo piratesco della serie uscito nel 2013.

Stando a due fonte anonime del portale a conoscenza dei piani per il franchise, il progetto sarebbe nelle prime fasi dello sviluppo e non arriverà nei negozi prima di alcuni anni. Ai lavori parteciperà anche un team di Ubisoft Singapore, uno degli studi che ha guidato lo sviluppo della tecnologia degli oceani adottata dalla serie, che avrà il compito di modernizzare il gioco.

Per il momento non ci sono altri dettagli, dunque non sappiamo che "tipo" di remake sarà quello di Assassin's Creed 4: Black Flag, sempre che venga confermato. Dubitiamo tuttavia che Ubisoft si limiterà solamente a rifare il look del suo gioco, visto che le meccaniche di gameplay potrebbero aver comunque bisogno di vari ritocchi per risultare appetibili nel mercato odierno.