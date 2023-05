Skull and Bones: leak svela nuove immagini ma non ha parole positive per l'uscita del gioco

Tramite Reddit è spuntato un nuovo leak legato a Skull and Bones, che propone tre immagini dedicate al gioco di Ubisoft. Potete trovare il tutto qui sotto, tramite i link.

Le immagini di Skull and Bones mostrano tre scene di gioco a tema piratesco. La prima vede un personaggio di spalle, probabilmente una donna, accanto a un cannone, mentre guarda una zona di mare piena di scogli, con anche dei barili rossi legati in alcuni punti. Saranno barili esplosivi da far saltare in aria per danneggiare barche in arrivo?

La seconda immagine di Skull and Bones mostra quello che pare un insediamento nel mezzo della nebbia. Vediamo alcuni edifici, delle tettoie di tela, qualche fuoco a illuminare e poco altro. La terza immagine è invece un po' più colorata e luminosa. Con una visuale dall'alto vediamo una imbarcazione che sembra allontanarsi da un porto dove sono in costruzione degli scafi.

Ovviamente non è detto che le immagini siano vere, anche lo sembrano, perlomeno rispetto al più recente video di gameplay. Il leaker afferma anche che Skull and Bones ancora non è in buone condizioni e che l'uscita potrebbe non essere il 2023. Addirittura, "ogni mese che passa la cancellazione sembra più probabile", afferma.

Secondo un vecchio report, però, Ubisoft e il governo di Singapore (il team al lavoro sul gioco è Ubisoft Singapore) hanno un accordo per il sovvenzionamento dello sviluppo e la compagnia non può quindi non pubblicare il gioco. Non abbiamo però conferme a riguardo.

Secondo precedenti leak, esiste una "versione migliorata" di Skull and Bones che Ubisoft non ha mostrato a nessuno.