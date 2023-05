Star Wars: l'hotel Galactic Starcruiser da 1.200$ a notte sta per chiudere, dopo un solo anno

Disney World (Florida) ha annunciato che chiuderà l'hotel a tema Star Wars chiamato "Galactic Starcruiser". Aperto da solo un anno, pare che l'interesse verso questa esperienza di intrattenimento non abbia convinto il pubblico. Forse anche il fatto che costava 1.200$ a notte ha contribuito.

Disney chiuderà l'hotel di Star Wars il 30 settembre 2023, quindi se pianificavate di andare in Florida solo per passare una notte presso il Galactic Starcruiser avete solo qualche mese di tempo.

Se non conoscente questa struttura, CNBC la descrive come segue: "Il Galactic Starcruiser, tuttavia, è più di un hotel. È un'esperienza coinvolgente. I viaggiatori trascorrono il loro tempo sulla Halcyon incontrando nuovi personaggi e schierandosi con la luce o con il lato oscuro."

Galactic Starcruiser

"Il fulcro principale della storia è il seguente: si è passeggeri di un incrociatore stellare per un viaggio di due giorni. Durante il viaggio, un ufficiale del Primo Ordine e alcuni stormtrooper salgono a bordo della nave per stanare le spie della Resistenza. Accanto a questi cattivi ci sono spie, musicisti, ribelli ed eroi riluttanti, tutto ciò che costituisce una storia di Star Wars. E, naturalmente, compaiono anche alcuni volti familiari, come Chewbacca, Rey e Kylo Ren".

"L'esperienza ha ottenuto alcuni dei più alti indici di soddisfazione degli ospiti nella storia di Walt Disney World e si è guadagnata un Thea Award per i risultati eccezionali nello spazio dell'intrattenimento a tema".

