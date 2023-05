Puzzle Bobble - o Bust-a-Move, com'è anche conosciuto in alcune aree del mondo - ha segnato la storia dei videogiochi. È impossibile che almeno una volta nella vita non vi siate ritrovati davanti un suo cabinato, o che comunque non abbiate visto in qualche fiera del fumetto un gadget dedicato ai due notissimi draghetti Bub e Bob (rispettivamente quello verde e quello blu). Non è neanche da escludere che in tempi più recenti qualcuno tra di voi abbia adocchiato il loro ritorno in tre dimensioni, noto come Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey.

È però inutile negare quella che possiamo considerare propriamente una banalità: il primo amore, ovvero il primo episodio di una serie di successo, solitamente è anche quello che non si scorda mai, e che a distanza di anni - rifacimenti a parte - dà ancora scacco a tutti gli episodi successivi. Prendete Metal Slug, il primo Super Mario, o anche il Puzzle Bobble del '94, appunto. Ecco perché non abbiamo potuto che esclamare "finalmente!" quando è stato annunciato lo sviluppo di Puzzle Bobble Everybubble!, un videogioco che riporta la serie alle sue origini, ma senza lesinare con le dovute concessioni alla modernità (classifiche, modalità inedite, una storia, e via dicendo). Quella che segue è la recensione di Puzzle Bobble Everybubble!, la quale dimostra fondamentalmente due cose: che Puzzle Bobble è più vivo e divertente che mai e che alla fin fine non c'è davvero mai bisogno di stravolgere la filosofia di base per produrre qualcosa di appetibile per il mercato contemporaneo.