A Plague Tale Requiem: modalità a 60 fps su PS5 e Xbox Series X analizzata da Digital Foundry

Gli esperti di Digital Foundry hanno pubblicato una nuova video analisi dedicata ad A Plague Tale: Requiem, nello specifico concentrandosi sulla modalità Performance a 60 fps su PS5 e Xbox Series X recentemente introdotta con una patch.

Stando al verdetto dei tech enthusiast le prestazioni di questo preset grafico aggiunto poche settimane fa sono assolutamente solide sia su PS5 che su Xbox Series X e raramente si notano rallentamenti evidenti. L'eccezione, perlomeno nei test condotti, è rappresentato da un calo su Xbox Series X in una scena con un gran numero di ratti, che tuttavia non si è verificato in una seconda partita, insomma non pregiudica il risultato complessivo.

Per raggiungere questo risultato gli sviluppatori di Asobo hanno fatto ricorso ad alcuni trucchi del mestiere visti anche in altre produzioni per alleggerire il carico, come ad esempio renderizzare i ratti a 30 fps nel gameplay e a 60 fps nelle cutscene, mentre gli NPC vengono visualizzati da 20 a 60 fps a seconda della distanza del giocatore.

Va da sé tuttavia che i 60 fps hanno un costo in termini di impatto visivo. Il più evidente riguarda la risoluzione, che scende a 1080p contro i 1440p della modalità Risoluzione (quella standard presente al lancio) che tuttavia gira a 30 fps.

I sacrifici includono anche una qualità minore delle texture, ombre e occlusione ambinetale, una quantità minore di fogliame, mentre sono completamente spariti i greggi e gli animali in libertà che girovagano nelle città.

Ci sono novità inoltre per la modalità a 40Hz, che a quanto pare ora sia su PS5 e Xbox Series X non mostra incertezze nel framerate rispetto al lancio e quindi potrebbe rivelarsi il compromesso perfetto tra performance e impatto visivo su console.