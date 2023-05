Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, data di uscita svelata dal primo trailer

Microids e Blazin Griffin hanno annunciato la data di uscita di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, il loro nuovo gioco d'investigazione. L'informazione è arrivata tramite il primo trailer ufficiale, che potete trovare qui sotto. La data di uscita è il 29 agosto 2023. Sarà disponibile su PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case è il seguito di Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, che hanno introdotto questa versione di Poirot, fedele ai romanzi ma inserita in storie originali. Anche The London Case racconterà una storia originale.

In questo nuovo capitolo di Hercule Poirot, i giocatori vivranno una storia "emozionante e originale, fedele allo stile e al tono di Agatha Christie, in cui faranno la conoscenza di Arthur Hastings, l'amata spalla di Poirot", questo quanto indicato dal comunicato ufficiale.

"Insieme, sono stati incaricati di trasportare in sicurezza un'opera d'arte di inestimabile valore che sta per essere esposta a Londra. Tuttavia, la sera dell'inaugurazione non andrà secondo i piani... i detective saranno chiamati a risolvere un nuovo mistero nel cuore di Londra."

"Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case sarà caratterizzato da un gameplay avvincente e vi porterà nel mondo di Hercule Poirot. Esplorate la capitale, cercate indizi, interrogate sospetti e testimoni e risolvete questa nuovissima indagine."

Il teaser trailer di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case non mostra del vero e proprio gameplay, ma l'impressione è che possiamo aspettarci un gioco simile al precedente: potete trovare la recensione di Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases qui, per saperne di più.