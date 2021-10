Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, la recensione

Ecco la nostra recensione di Agatha Christie - Hercule Poirot The First Cases .

Dalla penna di Agatha Christie sono nati tanti personaggi, ma è innegabile che uno dei più amati è il detective belga Hercule Poirot. Quello che noi conosciamo è un uomo che ha già raggiunto l'apice del successo e della fama. Anche Poirot ha però un passato e Microids e Blazing Griffin ne hanno immaginato un frammento per creare Agatha Christie - Hercule Poirot The First Cases , un gioco investigativo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Poirot l’agente

Hercule Poirot da giovane, in un giardino di una villetta

Prima di diventare un detective, Poirot è stato un semplice agente di polizia al centro di un piccolo scandalo che gli è costato la carriera nella grande città. Il fato lo ha portato in una piccola cittadina di campagna, dove nulla di particolare accade, almeno fino a quando non si ritrova a dover risolvere un caso di furto. Nei panni di Poirot, dovremo risolvere questo piccolo incidente (che fa da prologo e tutorial), ma la risoluzione di questo caso mette in luce il fatto che la giustizia non trionfa sempre. Questo evento spinge il giovane Hercule a intraprendere la carriera che conosciamo e a diventare un difensore della legge di primo livello.

Agatha Christie - Hercule Poirot The First Cases ci fa poi fare un salto in avanti di vari anni. Poirot è un detective esperto, anche se non è ancora l'uomo che abbiamo conosciuto nei romanzi, e viene ricontattato dalla famiglia che abbiamo conosciuto nel prologo. Questa volta dobbiamo risolvere un caso di ricatto, che ben presto però si trasforma anche in un caso di omicidio. Ne saremo in grado?

La storia del gioco principale si svolge tutta in una grande villa, in un weekend nevoso che - convenientemente - intrappola tutti i personaggi tra le quatto mura insieme a un ricattatore e a un assassino. Agatha Christie - Hercule Poirot The First Cases è un romanzo giallo a tutti gli effetti, diviso in capitoli durante i quali conosceremo nuovi personaggi e i loro segreti. L'intreccio creato da Blazing Griffin è rispettoso dello stile di Poirot sia inteso come romanzo che come personaggio (con il suo modo di parlare ben riprodotto). Ci saranno segreti, intrighi, legami inaspettati tra i personaggi e qualche falsa pista.

Varie sorprese del gioco sono in realtà prevedibili, ma più che altro perché l'avventura ci prepara seminando indizi lungo la via: fare certi collegamenti e comprendere certi eventi poco prima che il gioco che ce ne dia conferma è molto piacevole ed è sintomo di un racconto giallo ben scritto. Al tempo stesso, non mancano alcuni collegamenti un po' troppo rapidi e improvvisi da parte di Poirot o alcune conclusioni che pur se non illogiche sembrano fin troppo guidate: si sente in altre parole che, in alcuni frangenti, il team ha dovuto accelerare qualche fase dell'indagine. Non c'è però nulla di realmente fuori posto nella storia raccontaci e ogni personaggio trova il proprio spazio, ricollegandosi in un modo o nell'altro agli eventi che fanno da fulcro all'intreccio, che arriva a una conclusione forse un po' troppo semplice, ma anche perché questo perfettamente credibile.