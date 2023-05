A Plague Tale: Requiem, patch con 60 fps su PS5 e Xbox Series X ora disponibile

Focus Entertainment e Asobo Studio hanno annunciato la pubblicazione di una nuova patch di A Plague Tale: Requiem che porta con sé una novità molto attesa dai giocatori console, ovvero una modalità Performance a 60 fps per PS5 e Xbox Series X.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, la nuova opzione garantisce un framerate maggiore al costo di impostazioni grafiche e risoluzione inferiori su console, anche se non sono stati indicati dettagli precisi in merito. In ogni caso si tratta di un'ottima notizia per tutti quelli che aspettavano una modalità grafica a 60 fps su console per iniziare la nuova avventura di Amicia e Hugo.

Coloro che preferiscono la qualità visiva possono invece optare per la modalità Risoluzione, che fondamentalmente è quella predefinita già disponibile dal lancio, con risoluzione 1440p e framerate a 30 fps o fino a 40 fps con i monitor / TV con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

La patch di maggio 2023 di A Plague Tale: Requiem inoltre aggiunge anche nuove opzioni per i giocatori PC per ottimizzare ulteriormente le prestazioni e corregge vari bug su tutte le piattaforme, inclusa Xbox Series S. La versione cloud per Nintendo Switch riceverà l'aggiornamento separatamente durante il corso della settimana.