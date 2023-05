PlayStation Store: al via le offerte 'Grandi Sconti, grandi affari' con tanti giochi PS5 in saldo

Sony ha dato il via alle offerte "Grandi Sconti, grandi affari" del PlayStation Store, che come suggerisce il titolo propongono centinaia di giochi PS5 e PS4 a prezzo ridotto, tra cui FIFA 23, The Witcher 3 Wild Hunt, Dead Space Remake e The Callisto Protocol, giusto per citarne alcuni.

Le promozioni sono valide da ora fino alle 00:59 italiane del 25 maggio 2023. A questo indirizzo potrete consultare il catalogo completo delle offerte, mentre di seguito come al solito vi proponiamo una selezione di alcune delle offerte disponibili.

FIFA 23 per PS5 a 31,99 euro, sconto del 60%

Need for Speed Unbound a 23,99 euro, sconto del 70%

Dead Space Remake Edizione Deluxe a 62,99 euro, sconto del 30%

Football Manager 2023 a 29,99 euro, sconto del 40%

The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e PS4 a 14,99 euro, sconto del 50%

Far Cry 6 per PS5 e PS4 a 17,49 euro, sconto del 75%

Forspoken Digital Deluxe a 52,49 euro, sconto del 50%

The Callisto Protocol Digital Deluxe a 53,99 euro, sconto del 53,99 euro

Diablo 2 Resurrected per PS5 e PS4 a 13,19 euro, sconto del 67%

A Plague Tale: Requiem a 38,99 euro, sconto del 35%

Days Gone a 15,99 euro, sconto del 60%

Resident Evil 2 per PS5 e PS4 a 9,99 euro, sconto del 75%

Resident Evil 3 per PS5 e PS4 a 9,99 euro, sconto del 75%

Resident Evil 2 + 3 a 14,99 euro, sconto del 75%

Assassin's Creed Origins a 19,99 euro, sconto dell'86%

Assassin's Creed The Ezio Collection a 14,99 euro, sconto del 70%

Spyro Reignited Trilogy a 13,99 euro, sconto del 65%

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99 euro, sconto del 50%

Celeste a 7,99 euro, sconto del 60%

Che ne pensate, approfitterete della nuova mandata di sconti del PlayStation Store per recuperare qualche gioco di vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.