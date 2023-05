Multiplayer.it Fan Meet: date e orari dei raduni di Roma e Milano, i biglietti in vendita da oggi

Torna anche quest'anno il Multiplayer.it Fan Meet, ovvero i raduni dedicati ai nostri lettori che si svolgeranno a Milano e a Roma a maggio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi e per chi vuole conoscere dal vivo la redazione. Di seguito tutti i dettagli sui due eventi e dove acquistare i biglietti per prendervi parte.

Il Fan Fest di Milano si terrà a partire dalle 18:00 di venerdì 19 maggio 2023 al Doppio Malto, in zona Navigli.

L'appuntamento di Roma inizierà alla stessa ora del 26 maggio, al White Rabbit, in zona Sant'Agnese Annibaliano.

Per l'occasione avrete modo di interagire dal vivo con la redazione di Multiplayer.it e quindi di incontrare Pierpaolo, Vincenzo, Giordana, Alessio, Francesco, Aligi, Kobe e molti altri redattori e volti noti del sito. La formula è la stessa dello scorso anno, ovvero quello di una serata spensierata e all'insegna del divertimento: si beve, si mangia, si chiacchiera, si discute, si parla di qualsiasi cosa, si fanno foto e video.

Il biglietto per partecipare al Fan Fest costa 30 euro e dà diritto a mangiare e bere in abbondanza per tutta la serata e di mettere le mani sul nostro mitologico kit gadget, che include:

Uno zaino firmato Multiplayer.it comodo e leggero

Un paio di occhiali da sole personalizzati Multiplayer.it

Il libro di Multiplayer Edizioni ZELDA: DIETRO LA LEGGENDA

Un braccialetto in silicone in tiratura limitata

Un coupon valido 3 mesi per l'abbonamento Multiplayer.it Plus

Ecco il contenuto del kit gadget!

La vendita dei biglietti per partecipare ai due eventi inizierà oggi, 10 maggio 2023, a partire dalle 17:00 durante l'appuntamento de Il Cortocircuito sul nostro canale Twitch.

I posti sono limitati sia per una questione logistica, sia per dare modo e spazio a tutti di godersi la serata e di chiacchierare in tranquillità con le ragazze e i ragazzi della redazione. Per questo motivo abbiamo scelto di mettere a disposizione solo 120 posti. Quindi se siete interessati affrettatevi prima che finiscano i biglietti!