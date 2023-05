EA Sports FC 24: data potenziale della presentazione ufficiale svelata da Tom Henderson

Stando alle fonti di Insider Gaming e Tom Henderson, la presentazione ufficiale di EA Sports FC 24, ovvero il nuovo nome della serie "FIFA" di Electronic Arts, dovrebbe svolgersi il 12 o il 13 luglio, o in ogni caso circa a metà mese.

Henderson ha aggiunto che stando alle informazioni in suo possesso per l'occasione gli sviluppatori sveleranno tutte le informazioni sul gioco attese dai giocatori e in chiusura verrà presentata la box art ufficiale, annunciata la data di uscita e inizieranno i pre-order. In ogni caso parliamo di informazioni non ufficiali e dunque assolutamente da prendere con le pinze.

Per quanto riguarda la data di uscita, non ci sono ancora dettagli precisi in merito, ma nell'ultimo resoconto finanziario pubblicato da EA, la compagnia prevede che EA Sports FC 24 arriverà nei negozi nel secondo trimestre fiscale, ovvero il periodo che va dal 1 agosto al 31 ottobre 2023, perfettamente in linea con i vecchi FIFA. Per l'occasione ha anche svelato che FIFA 23 è stato il capitolo più venduto della serie e che ha superato le copie totali del predecessore in soli sei mesi dal lancio.

A questo punto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Electronic Arts. Nel frattempo potete leggere la nostra intervista con David Jackson, VP of brand di EA Sports, che ha parlato dell'evoluzione della serie.

Inoltre vi ricordiamo che dalla prossima settimana FIFA 23 sarà incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play.