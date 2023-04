EA Sports FC, il futuro di FIFA inizia qui

In attesa di sapere come, ma soprattutto cosa sarà il prossimo videogioco ufficiale siamo volati a Londra per parlare con David Jackson, VP of brand di EA SPORTS dell'evoluzione di "FIFA": EA Sports FC .

Primo passo

Il campo Rocky and Wrighty sarà presente in EA Sports FC

È strano essere invitati a parlare di un gioco che sarà presentato il prossimo luglio, ma EA Sports ha voluto approfittare dell'inaugurazione di un nuovo campo da calcio presso la Turnham Academy per cominciare a introdurre un videogioco che, come prima novità, viene definito una piattaforma e non semplicemente un nuovo capitolo. "Siamo qui per parlare della nostra visione, ma anche dei nostri valori", ha detto Jackson. "Uno di questi è la necessità di diffondere il calcio, non importa che sia virtuale o reale. Crediamo che EA Sports FC possa avere un impatto positivo per tutti coloro che vogliono impegnarsi in uno sport".

"Lo possiamo fare investendo in strutture locali nelle quali giocare a calcio, come nel creare una piattaforma globale", ha continuato il VP di EA Sports, aggiungendo durante l'inaugurazione del campo Rocky e Wrighty (dedicato a Ian Wright e David Rocastle) che EA "ha fatto abbastanza bene nel calcio virtuale, adesso vuole farlo in quello reale".

Si tratta del primo passo sulla strada dell'annuncio ufficiale di EA Sport FC, che sarà fatto il prossimo luglio, ma che serve per cominciare a diffondere il marchio, così che gli appassionati di calcio sappiano che quest'anno il nuovo FIFA si chiamerà in maniera differente. "Questo è solo il primo passo, abbiamo fatto l'annuncio, vi abbiamo invitato per il lancio di questo campo, che sarà incluso anche nel nuovo gioco, e abbiamo cominciato a introdurre il marchio all'interno degli spazi precedentemente occupati da FIFA, poi a luglio arriveranno i passi 2 e 3 e le cose saranno più chiare", ha concluso David Jackson.

Le iniziative, ci ha confermato il VP of brand di EA SPORTS, saranno sia globali che locali, come è possibile vedere dai loghi EA Sports FC presenti da qualche giorno sulle dirette delle partite di Serie A, ma per il momento c'è una stagione da finire. I dettagli, però, restano ancora celati. C'è da dire che il calcio è seguito in maniera differente in ogni nazione ed EA prova sempre a contestualizzare le attività al paese di riferimento. "In Italia abbiamo un ottimo rapporto con la Serie A e con la Juventus, che è il team più seguito del paese, sicuramente ci saranno delle collaborazioni. Vogliamo sempre fare qualcosa che parli chiaramente coi fan del calcio di ogni nazione. Abbiamo un messaggio globale, ma anche delle forti partnership locali che ci aiuteranno a 'tradurre' il messaggio che vogliamo veicolare".

David Jackson, VP of brand di EA SPORTS, durante la presentazione di EA Sports FC

"Non è il momento giusto per fare annunci, è il momento più caldo della stagione sia nel calcio virtuale che in quello reale. Non possiamo ancora concentrarci al 100% sul nuovo gioco, ci sono tanti aggiornamenti in cantiere per FIFA 23", ha detto Jackson. "Quando la stagione terminerà, ecco che potremo dire senza remore tutto quello che stiamo facendo. Dovremo però essere sicuri che non ci sia confusione, che i nostri giocatori sappiano di questo cambiamento."

E a luglio EA sarà molto specifica anche sulle nuove licenze. Non sappiamo se ci sarà il debutto della richiestissima Lega Pro, ma l'autenticità è sempre stato il cuore di FIFA e lo sarà anche per EA Sports FC. "Anche se il mercato delle licenze è molto complesso", dice ridendo David Jackson, "quello italiano particolarmente, ma l'Italia è estremamente importante per noi."