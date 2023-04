Destroy All Humans! 2 – Reprobed: data di uscita su PS4 e Xbox One, ma perde una modalità di gioco

Destroy All Humans! 2 - Reprobed sta per arrivare anche su Xbox One e PlayStation 4. La data di uscita è fissata per il 27 giugno 2023. Include la campagna single player, delle skin provenienti dal remake del 2020, il DLC Challenge Accepted e il DLC Skin Lack. Rispetto alle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, questa versione non include la cooperativa locale split-screen.

Le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono disponibili dallo scorso agosto e dispongono del multigiocatore, come detto, per un prezzo pari a 39.99€. La versione PS4/Xbox One costa invece 29.99 dollari: il prezzo in euro non è per ora certo.

Qui sotto potete anche vedere il trailer di annuncio delle versioni single player per PS4 e Xbox One di Destroy All Humans! 2 - Reprobed.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Destroy All Humans! 2 Reprobed è esattamente quel che ci aspettavamo che fosse. Un titolo action shooter totalmente folle e che segue pedissequamente le orme del remake di due anni fa. Poco è cambiato, qualcosa è ottimizzato e resta lì la follia e la storia di una saga che ha saputo segnare una generazione e che ancora oggi mantiene salda la propria base d'utenza, accogliendo anche qualche nuovo appassionato. In attesa di scoprire cosa THQ ha in serbo per la serie, magari un capitolo totalmente nuovo e con budget quantomeno discreto, è di nuovo il momento di andare a Distruggere Tutti gli Umani!"