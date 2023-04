Bethesda assume per lavorare su una componente multigiocatore, sarà forse per Starfield?

Bethesda Game Studios e più precisamente il suo team con sede nel Maryland è alla ricerca di un Associate Level Designer da circa un paio di settimane. Questa nuova posizione è interessante perché ci permette di vedere che il team potrebbe essere al lavoro su una qualche componente multigiocatore.

La persona che sarà assunta dovrà "creare contenuti per livelli a mondo aperti di alta qualità", gestire del "contenuto già presente nel gioco" e lavorare sui bug. Inoltre, il candidato deve avere "una grande famigliarità con vari giochi multigiocatore a mondo aperto". Inoltre è fondamentale avere esperienza con il The Elder Scrolls Construction Set o con il GECK, due strumenti usati in The Elder Scrolls e in Fallout per lavorare sui file di gioco.

Vi è la possibilità quindi che questa nuova posizione sia necessaria per The Elder Scrolls Online o Fallout 76. Il primo è però gestito da ZeniMax Online Studios, mentre il secondo è prodotto da Bethesda Austin, Double Eleven e Spearsoft. Per ora non sappiamo in modo ufficiale a cosa potrebbe lavorare, ma è possibile che Bethesda abbia intenzione di introdurre in Starfield (che usa bene o male le stesse tecnologie di The Elder Scrolls) una modalità multigiocatore. Ovviamente è solo una speculazione.

Parlando di assunzioni ed espansioni, Bethesda ha acquisito un nuovo studio in Ungheria, che diventa un Xbox Game Studios.