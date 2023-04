Bethesda ha acquisito un nuovo studio in Ungheria, che diventa un Xbox Game Studios

Bethesda ha acquisito lo studio Nemesys Games, sito a Budapest, in Ungheria. Di fatto si tratta di un nuovo Xbox Game Studios, considerando che la compagnia delle Elder Scrolls è posseduta da Microsoft.

Il nuovo studio è stato ribattezzato ZeniMax Online Studios Hungary e pare essere stato messo a supporto dei progetti di ZeniMax Online. Quindi si occuperà di The Elder Scrolls Online e di progetti in corso di sviluppo, non ancora annunciati.

La notizia non è stata ufficializzata da Bethesda o Microsoft, ma si è appresa dal profilo LinkedIn di Szabolcs Jozsa, che si presenta come lo "Studio Director of ZeniMax Online Studios Hungary". Jozsa fondò Nemesys Games nel 2005 e ne è stato CEO fino ad aprile 2023, quando è stato trasformato in ZeniMax Online Studios Hungary.

Nemesys Games viene descritto come uno studio che lavorava in "outsourcing", con un focus particolare sull'"engeneering" e i servizi "back-end" per gli studi tripla A. Facile immaginare che ZeniMax Online Studios Hungary continuerà a lavorare negli stessi ambiti, visto oltretutto che sono utilissimi quando si sviluppano videogiochi tripla A.

A riportare dell'acquisizione è stato per primo @bogorad222, che si occupa da anni di studiare i dati di Bethesda e i movimenti dei suoi studi.

Stando al sito ufficiale di Nemesys Games, la collaborazione con Zenimax Online è iniziata a ottobre 2022. Immaginiamo che già allora si parlasse di un'acquisizione completa, visto che non sono passati poi tanti mesi.