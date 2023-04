Super Mario Bros. Il film: miglior debutto per un film d'animazione, secondo i dati ufficiali

Super Mario Bros. Il film ha fatto numeri da record nei primi cinque giorni di programmazione. I dati finali parlano infatti di incassi globali di 377 milioni di dollari a domenica 9 aprile 2023, 204 dei quali realizzati nel mercato USA, con i restanti fatti negli altri territori in cui il film è stato distribuito. Nessun altro film di animazione ha mai fatto meglio, in un lasso di tempo paragonabile, nemmeno quelli di Disney.

In USA battuto anche Transformers: Revenge of the Fallen, che aveva debuttato incassando 200 milioni di dollari.

Anche il numero complessivo di spettatori è davvero impressionante, visto che si parla di di 17 milioni di persone tra Stati Uniti e Canada.

Anche in Italia il film è andato davvero bene, incassando 1.233.000€ a Pasqua, arrivando a un totale di 6.972.000 dall'esordio. Si tratta di un risultato eclatante per il nostro mercato attuale, che gli ha fatto stracciare ogni possibile concorrente.

Comunque sia, Super Mario Bros. Il film, che deve ancora essere distribuito in Giappone, è andato bene un po' in tutto il mondo. L'unico territorio in cui le performance del film pare che siano state non all'altezza delle aspettative è la Cina, dove l'idraulico italiano è stato sopravanzato da Ride On di Larry Yang con Jackie Chan e da Suzume di Makoto Shinkai. Il primo ha incassato 11,7 milioni di dollari, il secondo 8. Mario si è fermato a 6,3 milioni di dollari.