PS5: la portatile PlayStation Q Lite uscirà a novembre, secondo Tom Henderson

Il noto insider Tom Henderson è tornato a parlare di PlayStation Q Lite, la presunta console portatile / accessorio che permetterebbe di giocare ai titoli PS5 sfruttando la funzione di Remote Play. Stando alle sue fonti il device dovrebbe arrivare nei negozi durante il mese di novembre 2023.

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast Iron Lord, durante il quale Henderson ha detto che le sue fonti ritengono che PlayStation Q Lite verrà lanciato prima di PS5 Pro, apparentemente in programma per la fine del 2024, e il presunto nuovo modello di PS5 con lettore estraibile, in uscita nella seconda metà del 2023.

"PlayStation Q Lite verrà pubblicato tra il lancio di PS5 Pro, che al momento è prevista per la fine del 2024 e la nuova PS5 con lettore estraibile in arrivo verso la fine di quest'anno", ha detto Henderson. "Molte persone pensano che uscirà nel 2024, ma al momento sembrerebbe che il mese di lancio sia novembre".

Chiaramente si tratta di informazioni non confermate da prendere con le pinze, per quanto Henderson sia ritenuto una fonte piuttosto affidabile. Rimaniamo dunque in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Sony.

Successivamente Henderson ha dato anche il suo parere per quanto riguarda il prezzo di PlayStation Q Lite. A suo avviso non supererà i 200 dollari, in quanto si tratta fondamentalmente di un accessorio che non monterà un hardware particolarmente esoso, visto che grazie al Remote Play il carico di lavoro è praticamente tutto sulle spalle di PS5.