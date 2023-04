I giochi PS5 sono tra i più venduti a inizio aprile 2023 nel Regno Unito

Tramite i dati di GfK abbiamo modo di vedere quali sono i giochi più venduti a inizio aprile 2023 nel Regno Unito, uno dei mercati più grandi in Europa e utile indicatore del successo di giochi e hardware nel continente. Vediamo subito la classifica dei giochi più venduti in versione fisica:

FIFA 23 Resident Evil 4 Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe The Last of Us Parte II Call of Duty Modern Warfare II Gran Turismo 7 EA Sports PGA Tour God of War Ragnarok Super Mario Odyssey

La classifica software è composta perlopiù da giochi multipiattaforma, ma in generale sono le versioni PS5 quelle di maggior successo. Nel caso di FIFA 23, ad esempio, il 46% delle copie era PS5, mentre Switch ha ottenuto il 26%. Troviamo poi giochi esclusivi come The Last of Us Parte II (forse spinto dalla serie TV?), Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Tra le novità della settimana vi è EA Sport PGA Tour, disponibile dal 7 aprile su PS5 e Xbox Series X|S.

Tra le esclusive Switch troviamo il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, con Super Mario Odyssey come fanalino di coda. Pokémon Scarlatto e Violetto sono invece rispettivamente 21esimo e 16esimo. Metroid Prime Remastered invece scende alla 31esima posizione.

Guardando invece a marzo, PS5 e Resident Evil 4 dominano le vendite nel Regno Unito.