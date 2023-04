NVIDIA DLSS 3: la tecnologia di upscaling batte DLSS 2 e FSR per tasso di adozione nei tripla A

In questo articolo andremo ad esaminare come la sfida tra AMD e NVIDIA non si misuri solamente nella componentistica hardware ma anche, e talvolta soprattutto, sul fronte tecnologico software, con il Deep Learning Super Sampling 3 e il FidelityFX Super Resolution 2 pronti a darsi battaglia nei giochi di maggiore spicco.

Gli sviluppatori, dal canto loro, si trovano nella posizione di dover dunque ottimizzare i propri prodotti per un ventaglio di configurazioni sempre più ampio, non lasciando indietro CPU e GPU più datate. Ma quando arriva il momento di presentare il proprio titolo è lecito vedere trailer e gameplay registrati sulle build più prestanti, coadiuvate dalle migliori tecnologie di upscaling dei due maggiori produttori del settore.

In un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di come, a dispetto degli enormi progressi tecnologici fatti in campo di processori e schede video, la stragrande maggioranza di giocatori su Steam abbia una configurazione del proprio PC ancorata alla prima serie di GTX di NVIDIA. La situazione attuale del mercato dei componenti, con i prezzi schizzati alle stelle, è sicuramente la ragione che ha portato a rimandare eventuali update o a desistere nell'acquisto di un PC completamente nuovo, oltre alla cronica carenza di giochi in grado di beneficiare a pieno di computer all'ultimo grido.

NVIDIA, grazie alla forza e al numero dei Tensor Core presenti nelle proprie schede video, punta maggiormente sull'intelligenza artificiale, arrivando fino al punto di generare veri e propri frame aggiuntivi, mentre AMD sfrutta al massimo le tecnologie di scaling più tradizionali così da poter offrire le massime prestazioni su qualsiasi GPU esistente sul mercato, non solo quelle prodotte in casa da lei (almeno fino all'FSR 3, ancora avvolto nel mistero su questo fronte). Questo "boost" va a migliorare le prestazioni delle schede grafiche rispetto al loro potenziale nudo e crudo dato dalle specifiche tecniche, ma i benefici non si riflettono solamente sui giocatori ma anche sugli sviluppatori, che valutano queste due tecnologie un aiuto notevole nel loro lavoro. Implementare una delle due o entrambe richiede processi diversi, e i team di sviluppo non nascondono una maggiore semplicità di realizzazione con il FSR ma questo non frena la conta di giochi che accolgono al suo interno anche il DLSS, forte del numero più consistente di schede grafiche vendute.

Questo ha spinto AMD a scendere in campo con il primo FSR , perfezionato nel tempo nell'attuale FRS 2 (arrivato più precisamente alla versione 2.2), mentre NVIDIA ha raggiunto il suo apice, per adesso, con le schede RTX 4000 che possono vantare l'esclusività del DLSS 3 . Quel che differenzia maggiormente questi due approcci è come "lavorano" questa tecnologie sulle schede video proprietarie.

Lista di adozione a confronto

Il DLSS 3 conquista gli sviluppatori ma AMD risponderà a breve con l'FSR 3

FSR e FSR 2 portano la compagnia a dichiarare che ben 250 titoli supportano tale tecnologia, di cui 110 esclusivamente la versione più recente, contro i 270 per il DLSS 1, 2 e 3. Il raffronto più significativo si ha paragonando le seconde generazioni di AMD e NVIDIA, che, come sopracitato, contano 110 titoli supportati per AMD contro i 260 del solo DLSS 2. Nonostante una preferenza indicata dagli sviluppatori, NVIDIA ha lavorato molto per rendersi più facilmente adottabile, anche grazie all'NVIDIA Image Scaling, tool che permette l'integrazione direttamente dal pannello di controllo di NVIDIA.

Per dare significato a questi numeri, abbiamo dato uno sguardo ai titoli più giocati su Steam fino allo scorso mese e tra i primi 15 vi sono Hogwarts Legacy e Call of Duty: Modern Warfare 2 che adottano sia FSR 2 che DLSS 2, ma ulteriori tre giochi, più precisamente, Sons of the Forest, War Thunder e Tom Clancy's Rainbow Six Siege, prevedono solo il DLSS 2.

Un ulteriore confronto può essere espresso se si aggiunge alla conta il DLSS 3 e se si prendono in considerazione quei giochi che solitamente vengono citati per i benchmark in recensioni di schede video e processori. In quest'ultimo caso si può notare una certa parità sui tripla A della scorsa generazione, che riescono ad implementare entrambi, come ad esempio Red Dead Redemption 2 e God of War su PC. Per i titoli più recenti invece vi è l'entrata in scena del DLSS 3, introdotto anche con patch successive come nel caso dei titoli di CD Projekt RED, ovvero The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, rimanendo presente anche l'FSR 2 di AMD.

Seppure l'approccio open source di AMD sia più amichevole per gli sviluppatori, i risultati raggiungibili con il DLSS 3 hanno portato i vari team di sviluppo ad aggiornare i propri prodotti anche dopo anni dall'uscita, sfruttando l'occasione per far uscire una versione migliorata dei titoli di maggior successo. Questo livello di adozione raggiunto da NVIDIA però dovrà fare i conti con l'avvento del FSR 3, che potrebbe anch'esso con il Fluid Motion Frame raddoppiare le prestazioni in gioco. Certo, è prematuro esprimersi su come questo possa cambiare gli equilibri attuali, ma quel che è lecito aspettarsi è una AMD pronta a rispondere alle prestazioni del DLSS 3.