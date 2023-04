PC Game Pass è stato ampliato in 40 nuovi Paesi, vediamo la lista completa

Microsoft, tramite Xbox Wire, ha annunciato che a partire da oggi PC Game Pass è disponibile in 40 nuovi Paesi di tutto il mondo. Ricordiamo che in Italia è già disponibile, quindi questa novità non ha un impatto diretto su di noi.

In ogni caso, vediamo la lista completa dei Paesi nei quali Microsoft ha ora esteso l'accesso a PC Game Pass:

Albania

Algeria

Bahrein

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Bulgaria

Costa Rica

Croazia

Cipro

Ecuador

Egitto

El Salvador

Estonia

Georgia

Guatemala

Honduras

Islanda

Kuwait

Lettonia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Marocco

Nicaragua

Macedonia del Nord

Oman

Panama

Paraguay

Perù

Qatar

Romania

Serbia

Slovenia

Tunisia

Ucraina

Uruguay

Microsoft spiega che "per celebrare il lancio, i nuovi membri riceveranno un'offerta speciale di benvenuto per i primi tre mesi per un periodo limitato. Coloro che facevano parte dell'Insider Program riceveranno due mesi gratuiti di iscrizione a PC Game Pass, senza bisogno di ulteriori azioni, come ringraziamento per averci aiutato a plasmare l'esperienza e per essere stati tra i primi membri di PC Game Pass nel vostro paese. Questo sarà disponibile direttamente negli account dei membri nei prossimi giorni."

Ricordiamo che PC Game Pass è la versione del servizio per computer, accessibile tramite l'app Xbox. PC Game Pass è incluso anche in Game Pass Ultimate, che propone l'accesso al servizio da console e Games with Gold per Xbox (che include giochi mensili e la possibilità di giocare online).

Vi ricordiamo infine i giochi di inizio aprile 2023 per gli abbonati.