Xbox Game Pass perderà sei giochi a fine giugno

Attraverso l'app Xbox, Microsoft ha annunciato i titoli che verranno rimossi da PC e Xbox Game Pass il 30 giugno . In totale sono sei giochi , tra cui Journey to the Savage Planet e i due SteamWorld Dig.

Presto l'annuncio dei giochi della seconda metà del mese?

Come di consueto, i titoli elencati resteranno acquistabili su Xbox Store con uno sconto del 20% fino alla loro uscita dal catalogo (salvo offerte ancora più convenienti in corso). Lo sconto potrebbe risultare conveniente per chi desidera continuare a giocare anche dopo la rimozione dal servizio, salvo eventuali offerte più vantaggiose presenti sullo store.

Come da tradizione, quando Xbox segnala i giochi in uscita dal catalogo Game Pass, è segno che l'annuncio dei nuovi titoli è alle porte. È quindi probabile che Microsoft sveli a breve la line-up prevista per la seconda metà di giugno, con un annuncio che potrebbe arrivare già in settimana, se non addirittura oggi.

Nel frattempo, sappiamo già che ci sono quattro giochi confermati in arrivo nel catalogo del servizio a luglio.