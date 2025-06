Threads introduce la funzione spoiler per evitare le anticipazioni indesiderate

La funzione spoiler su Threads

L'iniziativa è stata annunciata direttamente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, e risponde a un'esigenza crescente manifestata dagli utenti, spesso frustrati dall'imbattersi in anticipazioni indesiderate mentre scorrono i feed. La funzione, infatti, permette di celare informazioni sensibili, come dettagli di trame cinematografiche, risultati sportivi o qualsiasi altro elemento che possa rovinare la sorpresa.

La funzione spoiler su Threads annunciata da Mark Zuckerberg

Alec Booker, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge che si tratta di un "test globale", anche se non è chiaro quante persone vi avranno accesso. Gli spoiler appariranno poi in modo leggermente diverso a seconda del dispositivo. Su desktop, gli spoiler sono nascosti da un blocco grigio, ma appaiono dietro una serie di puntini fluttuanti su mobile. "Questa funzione è attualmente ottimizzata per il mobile, ma stiamo lavorando per migliorare l'esperienza per il desktop", ha detto Booker.

Voi che cosa ne pensate? Trovate utile una funzione del genere oppure pensate che gli utenti continueranno a fare spoiler per il gusto di farli? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Instagram sta testando la funzione di "repost": ecco come funzionerà.