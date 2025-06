Huawei lancia la Summer Black Friday: tantissimi sconti su smartwatch, tablet e laptop. Ecco le offerte migliori!

A partire da oggi, lo store ufficiale Huawei inaugura la stagione estiva con la campagna Summer Black Friday: per tre settimane (fino all'8 luglio) tutti i prodotti selezionati dal produttore ricevono un extra 10% di sconto automatico che si aggiunge alle promozioni già attive e ai codici ASEMFIT4 e AMULTISBF10. Risultato: i prezzi finali toccano i minimi stagionali e, in molti casi, includono anche regali come auricolari e cinturini. Andiamo a vedere insieme tutti i dispositivi scontati e come fare per avere il migliore prezzo possibile.

Il listino da 399€ cala a 369€ per la promo base; inoltre AMULTISBF10 attiva un ulteriore 10% di sconto fino a 332€ . Huawei include nell'acquisto anche la bilancia intelligente Scale 3 (bioimpedenziometria completa) e un cinturino in fluoroelastomero per l'allenamento. Il prodotto è acquistabile cliccando su questo link .

Il Watch D2 è l'unico smartwatch con una mini-pompa pneumatica integrata nel cinturino : in 40 secondi gonfia il manicotto e misura la pressione con uno scarto di ±5 mmHg rispetto a un misuratore da tavolo. Il sensore ECG a derivazione singola certificato CE-MDR rileva fibrillazione, QT e rigidità arteriosa, mentre la cassa in titanio (IP68) regge immersioni accidentali. A bordo ci sono anche SpO₂ continua, temperatura cutanea e GPS doppia banda.

Watch GT 5

Costruito in acciaio 316L e ceramica, il GT 5 adotta un AMOLED LTPO da 1,43 pollici che scende fino a 1 Hz in modalità Always-On, conservando la batteria per 14 giorni effettivi; inoltre, bastano 10 minuti di ricarica per un giorno di utilizzo. Il nuovo chip GNSS doppia banda L1+L5 riduce l'errore sotto i 2,5 m nei canyon urbani, mentre TruSleep 4.0 analizza fasi REM e profondi dando consigli pratici. In abbinata con il coupon AMULTISBF10 il prezzo passa da 279€ a 188€. Nel box arrivano anche gli auricolari FreeBuds SE 2: 40 ore di autonomia e latenza ridotta per l'home-fitness.

Lo smartwatch Huawei Watch GT 5 46mm Brown

Il gemello brown sostituisce il cinturino in tessuto con pelle marrone trattata a cera, mantenendo AMOLED LTPO, autonomia e precisione GNSS identiche. Il percorso di prezzo ripete quello della variante Blue Woven: 269€ in listino, 209€ in promo, 188€ col 10% coupon AMULTISBF10, sempre con FreeBuds SE 2 in regalo.

Il prodotto in versione Blue Woven è acquistabile cliccando su questo link, mentre potrete acquistare la versione Brown cliccando su quest'altro link.