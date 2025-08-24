Xbox Game Pass ha due giochi confermati per settembre, incluso uno dei titoli più attesi del 2025

Al momento sono due i titoli certi , ma uno di questi potrebbe da solo giustificare il costo dell'abbonamento per moltissimi utenti. Parliamo ovviamente di Hollow Knight: Silksong , il sequel dell'acclamato metroidvania firmato Team Cherry, che debutterà direttamente su Game Pass il 4 settembre , come annunciato di recente tramite un trailer .

Manca ancora una settimana alla fine di agosto, ma in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, possiamo già dare uno sguardo ai primi giochi confermati per PC e Xbox Game Pass in arrivo a settembre .

In arrivo anche Deep Rock Galactic: Survivor

L'altra aggiunta confermata è Deep Rock Galactic: Survivor, in uscita il 17 settembre. Si tratta di uno spin-off single-player del celebre Deep Rock Galactic, sviluppato da Funday Games e pubblicato da Ghost Ship Publishing. A differenza del titolo originale, che propone un'esperienza cooperativa in prima persona, Survivor adotta una formula roguelike auto-shooter con visuale dall'alto, pensata per sessioni rapide e frenetiche.

Ovviamente non saranno le uniche due aggiunte in arrivo, con Microsoft che dovrebbe presentare la line-up completa della prima metà di settembre all'inizio del prossimo mese. Nel frattempo, la prossima settimana gli abbonati potranno giocare senza costi aggiuntivi a Gears of War: Reloaded e Dragon Age: The Veilguard.