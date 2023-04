Xbox Game Pass, aprile 2023: scopriamo i giochi di inizio mese per gli abbonati

Parte subito forte questo aprile 2023 su Xbox Game Pass, non tanto come quantità di titoli quanto piuttosto per consistenza, in questa prima ondata di giochi in arrivo. Si tratta, in totale, di 5 giochi, cosa che potrebbe far pensare a una mandata piuttosto modesta rispetto ai fast del Game Pass, ma bisogna comunque valutare l'essenza specifica di ogni titolo presente e il loro valore. Ne viene fuori un insieme davvero di grande interesse, peraltro caratterizzato da ben due giochi first party lanciati a breve distanza l'uno dall'altro in questo mese primaverile. Questi rappresentano probabilmente l'offerta maggiore di questa infornata, ma non sono certo gli unici titoli interessanti, con altre soluzioni che si adattano a gusti differenti.

In definitiva, aprile 2023 si prospetta come un ottimo mese per Xbox Game Pass, in attesa ovviamente di vedere le prossime mandate di titoli. A questo proposito, considerando l'andamento recente di Microsoft, possiamo forse aspettarci altre due immissioni di titoli nel catalogo del servizio nel corso del mese, ma attendiamo comunque notizie più precise al riguardo, partendo intanto da questi cinque giochi per Xbox, PC e Cloud.