Poi, all'improvviso, tutto finì, scoppiando in una bolla di sapone, forse perché il mercato era saturo o forse perché il pubblico era stanco di riempire l'armadio di chitarre e batterie in plastica. Negli ultimi anni stiamo assistendo però a una sorta di rinascita del genere attraverso la realtà virtuale, con rhythm game più immersivi e originali che mai. Un esempio è Ragnarock , gioco musicale che eredita l'interfaccia di Guitar Hero ma anziché farci impersonare una rockstar ci mette nei panni di un gruppo di vichinghi. Vi raccontiamo com'è su PlayStation VR2 , e perché dovreste assolutamente giocarlo, nella nostra recensione.

C'è stato un periodo d'oro nei primi Duemila in cui i giochi musicali su console erano sulla cresta dell'onda. Non che siano mai veramente passati di moda, ma in quegli anni il genere era un mondo tutto a sé, fatto di titoli con canzoni su licenza e periferiche strane. Inutile dire che il protagonista di questo trend è stato Guitar Hero, franchise che ha dominato per più di una dozzina d'anni insieme a Rock Band e Sing Star.

Eredità del passato

L'interfaccia di Ragnarock ricorda quella di Guitar Hero, ma lo strumento musicale è molto diverso

Ragnarock è un gioco musicale dove si vestono i panni di un pausario vichingo (o vichinga, l'avatar è personalizzabile), ovvero colui che sulle navi segnava il ritmo a suon di colpi di tamburo per i rematori. Lo scopo del gioco è infatti colpire con dei martelli una serie di rune nel momento esatto in cui queste si allineano su uno dei quattro tamburi a disposizione. La meccanica è la stessa di Guitar Hero, dove andava premuto il tasto del colore corretto e plettrare al momento esatto in cui questo si allineava sulla battitura a schermo. Dal gioco musicale di Harmonix, Ragnarock prende in prestito anche il sistema del moltiplicatore combo: mettendo a segno un tot di colpi corretti di fila, caricheremo un potenziamento che aumenterà il punteggio, attivabile colpendo uno dei due gong posizionati lateralmente alla postazione.

C'è però una variazione sul tema per quanto riguarda la rappresentazione del punteggio. Se in Guitar Hero (ma anche altri giochi musicali VR come Beat Saber) lo score è mostrato come un semplice dato numerico dall'interfaccia di gioco, in Ragnarock questo viene convertito in lunghezza. Non dimentichiamoci che il palcoscenico dove si suonano i tamburi è proprio una barca, e dalla nostra postazione vedremo sia il nostro gruppo di rematori che eventuali navi avversarie. Più la nostra performance sarà pulita e priva di errori più strada farà la nostra nave sospinta dai vogatori, convertendo così il nostro punteggio in metri percorsi.

Questa meccanica diventa ancora più avvincente se si gioca Ragnarock in multiplayer online, sfidando un altro giocatore ad una vera e propria gara di velocità. Durante una battaglia multiplayer vedremo sempre l'imbarcazione del nostro avversario, sapendo istantaneamente come si sta evolvendo la sfida in base alla posizione delle navi. Questo meccanica vale anche per le tracce giocate offline, dove visualizzeremo il fantasma della nostra miglior performance al posto di un vero giocatore.