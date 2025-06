Resident Evil Requiem spiegato da Capcom in un nuovo video: ecco chi è il protagonista e perché

Tra le maggiori curiosità svelate dal director Koshi Nakanishi, dall'art director Tomonori Takano, e dai produttori Masachika Kawata e Masato Kumazawa c'è il fatto che, inizialmente, il team aveva pensato di utilizzare Leon come protagonista, ma poi gli autori si sono resi conto che questo non avrebbe funzionato a dovere per gli scopi prefissati.

Durante il Capcom Spotlight un posto di rilievo è stato riservato ovviamente a Resident Evil Requiem , che si prospetta come uno dei giochi più importanti in assoluto per la compagnia: sebbene non siano state mostrate molte parti inedite, il video "Creator's Message" ha chiarito alcuni aspetti del nuovo capitolo, come chi è il protagonista e il perché della sua scelta .

Grace è un nuovo tipo di protagonista

Grace Ashcroft è la protagonista ufficiale di Resident Evil Requiem: timida e inesperta, nell'esplorare Raccoon City si ritrova a dover superare le sue peggiori paure, e le sue sensazioni si trasferiscono con grande impatto sui giocatori.

Grace è comunque un agente dell'FBI, dunque è preparata a certe situazioni difficili, ma quelle che si troverà di fronte sono sfide enormi, durante le quali deve comunque anche imparare a investigare rimanendo sotto pressione.

Il team si è inoltre impegnato a fondo per offrire un livello di realismo senza precedenti nella serie, anche nella realizzazione dei personaggi, ed è una cosa visibile anche nelle poche scene mostrate finora, come il rossore del viso di Grace mentre è appesa a testa in giù e il movimento naturale dei suoi capelli, modellati in parte usando come riferimento una parrucca fatta su misura.

Come è stato già riferito nei giorni scorsi, in Resident Evil Requiem i giocatori potranno passare liberamente dall'inquadratura in prima a quella in terza persona nel corso del gioco. In questo modo sarà possibile vivere l'orrore da vicino con un gameplay più teso e realistico con la prima persona, oppure utilizzare la telecamera dietro le spalle, che allontana la prospettiva e consente di vedere le cose con più distacco, ma sempre con un notevole dinamismo.

La storia torna a Raccoon City, 30 anni dopo l'attacco missilistico che ha distrutto la città per porre fine alla famosa epidemia di zombie che ha coinvolto molti personaggi della serie. L'idea del "requiem" è una sorta di dedica a tutti coloro che non ce l'hanno fatta a Raccoon City.

Resident Evil Requiem uscirà il 27 febbraio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, considerando che a marzo ricorre il 30° anniversario della serie, gli sviluppatori si augurano che questo gioco possa essere una degna celebrazione.