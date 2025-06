April O'Neil nel cosplay di nyuukke è una perfetta reporter dal mondo delle Tartarughe Ninja

Le Tartarughe Ninja sono una delle IP più amate dagli appassionati di fumetti e videogiochi, ma anche nel mondo del cosplay c'è molto spazio per questi eroi verdi, così come per altri personaggi che fanno parte delle loro storie. Ad esempio, ora possiamo vedere April O'Neil nel cosplay realizzato da nyuukke.

April è una alleata delle Tartarughe Ninja e fa la reporter, sempre alla ricerca di un nuovo scoop che fin troppo spesso coinvolge anche i super cattivi della serie e fa sì che si ritrovi in pericolo.