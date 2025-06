Call of Duty: Black Ops 7 svela per sbaglio nuove modalità e le tute alari

Activision ha reso disponibili nuove immagini di Call of Duty: Black Ops 7 , il capitolo del 2025, e ha così per sbaglio svelato nuove modalità di gioco , compresa una che sarà strutturata con un 20 vs 20 con tute alari.

I leak di Call of Duty: Black Ops 7

Le nuove immagini, che potete vedere qui sotto nel post di CharlieIntel su Twitter, segnalano la modalità Skirmish, una 20 vs 20 in una grande mappa nella quale "usare la tuta alare per raggiungere gli obiettivi prima dei nemici. Il primo team che raggiunge il limite di punteggio vince".

Inoltre, la modalità Overload includerà due team da 6 giocatori che lottano per controllare un dispositivo EMP neutrale che deve essere consegnato alla base nemica per ottenere punti.

CharlieIntel aggiunge che "Un test di gioco di Black Ops 7 accessibile solo agli sviluppatori inizierà questo fine settimana. Hanno involontariamente pubblicato il messaggio con la data a tutti su Xbox tramite l'app Call of Duty."

Ricordiamo che, per ora, ciò che sappiamo di ufficiale è che Call of Duty: Black Ops 7 segue gli eventi di Black Ops 2 ed è ambientato nel 2035: la Campagna vede come protagonista il noto David Mason (con un nuovo volto, quello di Milo Ventimiglia) che deve guidare un gruppo di operatori Black Ops contro il famigerato Raul Menendez. Anche la modalità Zombie tornerà con un tradizionale formato a round.

Segnaliamo poi Call of Duty: Mobile e Mobile Suit Gundam collaborano per la Stagione 6.