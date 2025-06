Call of Duty Black Ops 7 si è presentato "all'improvviso" e senza pre-promozione per un motivo preciso

Non è un caso o una dimenticanza, ma la nuova strategia di Activison che desiderava dire il meno possibile su questo videogioco e presentarlo al mondo quasi come un album di Beyonce, che viene pubblicato all'improvviso senza che nessuno ne sappia niente.

La presentazione di Call of Duty Black Ops 7 alla fine dell'Xbox Games Showcase di giugno 2025 non è propriamente stata una sorpresa, visto che un nuovo capitolo viene annunciato ogni anno, ma è comunque arrivata senza vere premesse e senza i classici piccoli teaser .

Come sarà gestita la campagna marketing di Call of Duty Black Ops 7

Parlando con Variety, il marketing chief di Activision Tyler Bahl ha spiegato: "Di solito a questo punto avremmo già pubblicato un teaser su ciò che è in arrivo. [...] L'obiettivo era fare qualcosa di diverso, ovvero spuntare fuori e metterci in mostra in un modo unico: un modo per farlo era evitare qualsiasi tipo di pre-promozione e presentarci ai giocatori in modo inaspettato."

Va detto che è già stato confermato da Activision che ci sarà un annuncio di dimensioni maggiori nel corso dell'estate, ma non sappiamo cosa sarà mostrato: è possibile che il team a questo giro vada cauto con le informazioni e lasci più sorprese per il lancio.

Il protagonista è interpretato da Milo Ventimiglia

Per il momento ciò che sappiamo è che Call of Duty Black Ops 7 è ambientato nel 2035 in un mondo sull'orlo del caos. Viene anche svelato che tornerà la campagna cooperativa e una serie di nuove mappe per il multigiocatore, nel quale possiamo aspettarci armi futuristiche, oltre a una modalità Zombie.

Sappiamo poi che Call of Duty: Black Ops 7 è ancora cross-gen.