MSI Claw 8 AI+: disponibili i nuovi driver per risolvere il problema dell’audio

Qualche giorno fa diversi possessori di MSI Claw 8 AI+ hanno riscontrato un problema legato all'audio, in particolare con i driver Arc 32.0.101.6874. Anche le prestazioni hanno subito un netto peggioramento, con un anomalo utilizzo del 100% della CPU. Per fortuna, con gli ultimi driver questo problema non dovrebbe presentarsi nuovamente. Vediamo tutti i dettagli in merito e cosa fare esattamente.