Intel Core: annunciata la nuova nomenclatura per le CPU con architettura Meteor Lake

In data odierna Intel ha annunciato che a partire dalla prossima generazione di CPU si avrà un cambio di nomenclatura e un sostanziale nuovo processo di produzione. A differenza degli attuali processori costruiti con il processo Intel 7, rappresentati dall'architettura Raptor Lake attualmente in commercio, con Intel 4 la produzione passerà dai 10 ai 7 nanometri, il che garantirà un aumento della frequenza di clock massima del 20%, una riduzione sostanziale dei consumi e minori temperature, almeno così dichiarato dall'azienda in fase di annuncio. Questo cambio riguarderà praticamente tutti i processori che vedremo nella prossima generazione, la quattordicesima per la precisione, la cui architettura passerà a Meteor Lake. Al momento, le voci di corridoio assieme alle poche informazione trapelate o dichiarate, ci hanno fatto capire che il passaggio riguarderà principalmente le CPU mobile, mantenendo per la linea desktop l'attuale architettura Raptor Lake così da garantire più core e maggiori frequenze di clock.

I processori Intel cambiano nome I processori di casa Intel cambiano nome, abbandonando l'iconica "i" Seppure vi siano indiscrezioni inerenti ad un possibile mix di processo produttivo per la quattordicesima generazione, dove fino all'Intel Core i5 desktop potrebbe comunque inserirsi Meteor Lake, rimanendo Raptor Lake la scelta per i processori più prestanti, la notizia di oggi conferma solo il cambio di nome delle nuove CPU. Di fatto, la prossima generazione abbandonerà l'iconica "i" davanti all'identificativo della linea del processore, passando da Intel Core i7, per esempio, ad un più semplice Intel Core 7. I numeri e le lettere che identificano il modello specifico, la GPU integrata e così via dovrebbero rimanere intatti, senza subire stravolgimenti anche se per il momento questa parte della nomenclatura è ancora work in progress. Caitlin Anderson, vice presidente di Intel dichiara: "La nostra roadmap vuole dimostrare come Intel stia dando la priorità all'innovazione sui nuovi prodotti come Meteor Lake, incentrati sull'efficienza energetica e l'intelligenza artificiale su larga scala. Per allinearsi meglio alle strategie riservate al nostro prodotto stiamo introducendo una struttura di branding che aiuterà gli acquirenti PC a differenziare meglio i nostri prodotti, riconoscendo immediatamente la differenza tra la nostra tecnologia più recente dalle offerte mainstream".