Senua's Saga: Hellblade 2, le ultime novità dall'Xbox Games Showcase 2023

Tra i giochi più attesi della scuderia Microsoft all'Xbox Games Showcase 2023 c'era Senua's Saga: Hellblade 2, la cui presenza non era affatto scontata ma suggerita soprattutto dalla possibilità che i lavori protratti per anni potessero essere giunti vicino al termine. Il titolo è stato effettivamente mostrato ben due volte, tra trailer di presentazione durante lo show principale e approfondimento degli sviluppatori nel corso del successivo Showcase Extended, solo che ha lasciato una grande quantità di interrogativi aperti, soprattutto per quanto riguarda l'essenza ludica di questa gigantesca creatura di Ninja Theory. È indubbio che dietro ci sia un lavoro di dimensioni notevoli, dal punto di vista tecnologico, anche perché i documenti video rilasciati dal team continuano a concentrarsi su questi aspetti dello sviluppo, lasciandoci piuttosto all'oscuro sulle meccaniche di gioco vere e proprie. Stranamente, anche in questo caso, gli sviluppatori hanno deciso di scegliere una breve sezione puramente narrativa per mostrare qualcosa di Senua's Saga: Hellblade 2, cosa che ci porta a pensare, a questo punto, al fatto che il nuovo capitolo sia ancora più impostato sul racconto interattivo più che sull'azione rispetto al primo. Considerando che l'uscita è ormai fissata per l'anno prossimo, dopo una lavorazione protratta per almeno cinque anni, allontana infatti l'idea che non sia ancora pronto per essere mostrato in uno spaccato del gameplay vero e proprio. D'altra parte, l'essenza di Hellblade è un po' questa: immergere il giocatore in un viaggio strano, inquietante ed evocativo, prendendo parte a una sfida epica che si svolge, in gran parte, nella testa della protagonista e contro i suoi stessi fantasmi. Da questo punto di vista, il nuovo video rientra precisamente nella saga di Senua.

Il nuovo video dall'Xbox Games Showcase 2023 Il volto di Senua è riprodotto con cura estrema nel gioco Il recente ritorno in scena durante l'Xbox Games Showcase ha dato se non altro una sicurezza maggiore sull'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, previsto nel corso del 2024, con buona pace delle voci che lo volevano in uscita addirittura verso la fine del 2023, cosa che pareva piuttosto inverosimile. Il nuovo video è di fatto un pezzo di "gameplay", nel senso che quello che vediamo è effettivamente il gioco, ma si tratta ancora una volta di una sezione d'intermezzo dal carattere puramente narrativo, che rende difficile valutare le caratteristiche propriamente ludiche. Le parti interattive sono probabilmente quelle di movimento, in fasi che si potrebbero definire da "walking simulator", che d'altra parte erano presenti in abbondanza anche nel primo Hellblade: Senua's Sacrifice. Anche in questo caso la scena mostra Senua costantemente in bilico tra momenti di lucidità e una sorta di delirio schizoide, con le voci delle "furie" che risuonano nella sua testa e la sua stessa coscienza a cercare attimi di equilibrio. Al di là dell'impressionante qualità della grafica, la sequenza in questione rimarca un altro aspetto che era caratteristico anche del primo capitolo: il sound design risulta estremamente curato, confermandosi uno degli elementi principali che contribuiscono all'immedesimazione nell'angosciante mondo di Senua. Le voci - tenui o forti, rilassanti o minacciose - si alternano senza sosta tra quelle del narratore, delle furie e di Senua, con un posizionamento spaziale che tende a circondare e disorientare il giocatore, facendolo sprofondare nell'abisso in cui si trova la protagonista.

L'approfondimento di Ninja Theory sul trailer Gli scenari islandesi non sono comparsi nel nuovo video di Hellblade 2 Senua's Saga: Hellblade 2 è tornato poi all'Xbox Games Showcase Extended, con un video di approfondimento da parte di Ninja Theory sulla costruzione del trailer mostrato nei giorni precedenti incentrato soprattutto sulle performance in motion capture. È praticamente ormai uno standard nel modus operandi del team: già all'epoca del primo capitolo, tutto lo sviluppo venne accompagnato da una quantità enorme di video diari di approfondimento su vari aspetti della creazione del gioco. La differenza è che, all'epoca, il gioco era praticamente un grosso indie sperimentale, mentre in questo caso siamo ormai di fronte a un vero tripla A da parte di Xbox Game Studios, ma il cambio di status non sembra aver influito sul metodo di comunicazione di Ninja Theory, che anche in questo caso ha deciso di optare per un'ampia documentazione sulla varie fasi dello sviluppo. Quello che risalta, nel nuovo video diario, è ancora una volta la performance di Melina Juergens, coadiuvata dalla possente tecnologia offerta da Unreal Engine 5. Il gioco è già stato utilizzato in passato per pubblicizzare la potenza del software MetaHuman, strumento interno all'Unreal Engine 5 e in grado di ricreare animazioni facciali sorprendentemente realistiche, e l'impiego di questa tecnologia appare evidente anche nell'ultimo video pubblicato. Al di là di questo, resta l'enorme lavoro effettuato da Ninja Theory nell'ambito del motion capture: il team britannico si è ormai specializzato in questo settore e i nuovi studi in cui la squadra si è recentemente spostata sono organizzati in modo tale da consentire il maggior sfruttamento possibile di questo tipo di tecnologia. Abbiamo avuto modo di avere un ulteriore aggiornamento sul metodo con cui le scene d'intermezzo di Senua's Saga: Hellblade 2 vengono girate, con un intenso utilizzo di telecamere speciali, sensori, tute e speciali oggetti di scena, tutti elementi che dimostrano l'enorme cura riposta in questo progetto.