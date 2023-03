Senua's Saga: Hellblade 2, il teaser trailer dello State of Unreal è incredibile

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato mostrato in occasione dello State of Unreal 2023 con un teaser trailer focalizzato sulle animazioni facciali della protagonista dell'avventura, Senua, e c'è solo una parola per descrivere il risultato: incredibile.

È vero: l'annuncio di Hellblade 2 è avvenuto con eccessivo anticipo rispetto agli effettivi tempi di produzione ed è per questo che a distanza di diversi anni il gioco in sé non si è ancora visto, ripiegando su dietro le quinte come l'ultimo diario di sviluppo in Islanda.

Tuttavia questo pur breve filmato chiarisce una cosa importante, e cioè che le ambizioni di Ninja Theory in merito al suo nuovo progetto in esclusiva per Xbox sono davvero, davvero grandi. Giudicate voi.

Non si sono mai viste animazioni facciali così realistiche e sofisticate, al punto che il modello di Senua sembra un filmato dal vivo della producer che presta il volto al personaggio, Melina Juergens, piuttosto che un'elaborazione in Unreal Engine 5.

In realtà non c'è troppo da stupirsi, se consideriamo l'approccio che il team di sviluppo ha tenuto fin dai tempi dell'originale Hellblade: Senua's Sacrifice e le metodiche che già allora ha applicato per quanto concerne le animazioni, realizzate praticamente in diretta durante il performance capture in una sala costruita al risparmio.