Redfall: Arkane ha svelato la durata della campagna principale

Arkane Studios ha svelato la durata di Redfall, ossia quanto ci vorrà per arrivare alla fine del gioco. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, per arrivare alla fine della storia principale ci vorranno circa 20 ore. Naturalmente dedicandosi alle missioni e alle attività secondarie il tempo di gioco crescerà enormemente.

L'informazione è stata data dal Creative Director Harvey Smith in un'intervista concessa alla testata Wccftech, in cui ha spiegato che le 20 ore sono relative solo alla storia principale, ma che ci sono molti contenuti secondari da considerare.

Smith: "Per la maggior parte delle persone ci vorrà di più, soprattutto chi farà i rifugi, i nidi ed esplorerà l'intero mondo."

Smith non ha quantificato in alcun modo le ore extra dei contenuti secondari, ma immaginiamo che non saranno poche e che si potranno superare tranquillamente le trenta ore di gioco o più.

Per dare un'idea delle dimensioni del gioco, Smith ha svelato che la maggior parte del gameplay visto finora è preso dalla prima delle due grandi aree aperte che comporranno il gioco: Redfall Commons e Burial Point.

Da considerare anche la possibilità di giocare con quattro personaggi differenti, ognuno con le sue abilità, possibilità che aumenterà inevitabilmente il tempo di gioco di chi vorrà provarli tutti.

Tirando le somme, pare che Redfall offrirà complessivamente decine di ore di gioco, al netto dei promessi aggiornamenti che arriveranno in futuro.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall uscirà su PC e Xbox Series X e S il 2 maggio 2023. Prima dell'acquisizione di Microsoft era in sviluppo anche una versione PS5, poi cancellata.