Counter-Strike 2: come partecipare alla prova del Limited Test ufficiale?

Valve ha svelato oggi Counter-Strike 2 totalmente a sorpresa, con uscita prevista per l'estate del 2023 e numerose novità applicata al celebre sparatutto in prima persona, che potrà anche essere provato direttamente attraverso un Limited Test ufficiale, a cui è possibile partecipare su invito, seguendo alcune istruzioni.

Valve ha pubblicato delle FAQ ufficiali che spiegano come prendere parte a questa versione di prova di Counter-Strike 2, che si svolgerà nelle prossime settimane per un numero chiuso ma progressivo di giocatori. In sostanza, la scelta viene effettuata dalla stessa Valve, dunque non c'è molto da fare per candidarsi, salvo selezionare alcune opzioni nel caso in cui si venga scelti.

In base a quanto riferito, la scelta da parte di Valve avviene in base al "curriculum" da utenti Steam e in particolare sui giochi Valve e su Counter-Strike in particolare. In sostanza, sarà un test dedicato soprattutto a coloro che sono già utenti del primo capitolo, probabilmente anche esperti, in quanto potranno fornire dei feedback più precisi e utili per gli sviluppatori.

Trovate tutte le informazioni in questa pagina, ma nel caso veniate selezionati da Valve vi verrà inviata una comunicazione. A quel punto dovrete selezionare "Enroll" per avviare il download di Counter-Strike 2 e poi rilanciare Counter-Strike: Global Offensive, perché almeno la versione di test si presenterà come un aggiornamento globale del gioco già utilizzato. Una volta riavviato, selezionare l'opzione "Limited Test" per avviare la prova.

