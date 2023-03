D&D Direct annunciato: data e orario dell'evento sul futuro di Dungeons & Dragons

Tempo di novità importanti anche per il mondo di Dungeons & Dragons, con Wizards of the Coast che annuncia oggi il prossimo D&D Direct ufficiale, programmato per Martedì, 28 Marzo alle 18:00, orario italiano.

Si tratta di una presentazione video annuale che tratta delle maggiori novità in arrivo per quanto riguarda la storica piattaforma per giochi di ruolo classici, con un evento da 30 minuti che si presenta molto ricco di contenuti, notizie e materiali video.

Durante il D&D Direct avremo modo di vedere esclusive presentazioni in anteprima da parte di Wizards of the Coast e i suoi partner, comprese ovviamente notizie sul Gioco di Ruolo più famoso del mondo e anche novità riguardanti vari segmenti dell'intrattenimento legati al marchio in questione.

Siamo infatti vicini all'uscita del film Paramount Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri (di cui potete leggere la nostra recensione pubblicata proprio ieri), ma novità sono attese anche per quanto riguarda il mondo dei videogiochi su licenza ufficiale e molto altro, nell'evento condotto da Gina Darling e Ify Nwadiwe.

Insomma, ci sarà spazio per tanti nuovi prodotti e iniziative, dalle creazioni ufficiali di Wizards of the Coast a quelle su licenza, fino alla galassia di produzioni che riguardano in qualche modo l'enorme fandom che ruota attorno a Dungeons & Dragons, dunque si tratta di un evento importante per un'ampia fetta di pubblico, anche sul fronte videoludico.