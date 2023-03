Lords of the Fallen: showcase tecnico allo State of Unreal

Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Unreal, la conferenza di Epic Games organizzata come parte della GDC 2023, con uno showcase tecnico, ossia un video che mostra le caratteristiche grafiche del gioco, pensato per illustrare alcune delle novità introdotte da Epic Games in Unreal Engine 5.

Il filmato è incentrato sulla personalizzazione dei personaggi, sulla resa delle corazze adattabili, sul sistema di illuminazione basato su Lumen e sul mondo di gioco formato da due territori: Axiom, il regno dei viventi, e Umbral, quello dei morti. Naturalmente è un ottimo modo per farsi una prima idea del gioco.

Pubblicato da CI Games, Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d'azione soulslike mosso come già detto dall'Unreal Engine 5. L'uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X e S è prevista nel corso del 2023, in data ancora da destinarsi. Volendo però potete aggiungerlo alle liste dei desideri di tutte le piattaforme.

Lo showcase tecnico mostra lo Skyrest Bridge, uno dei primi luoghi che si visiteranno nel gioco, e spiega come le tecnologie dell'Unreal Engine 5 abbiano aiutato gli sviluppatori nel loro lavoro.