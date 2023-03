Unreal Engine 5.2: una demo tecnica mostra le novità del motore grafico Epic Games

Unreal Engine 5.2 è la nuova versione del motore grafico di Epic Games, che si presenta come un aggiornamento piuttosto sostanzioso per gli addetti ai lavori, a cui è dedicata la presentazione in video andata in scena durante la GDC 2023 attualmente in corso.

Come visibile nel filmato riportato qui sotto, la demo tecnica è stata costruita per mettere insieme le varie caratteristiche nuove del software in questione.

Tra queste troviamo Substrate, un nuovo metodo che consente di gestire i materiali con resa grafica e comportamento realistici, oltre a nuovi strumenti per la generazione procedurale dei contenuti.

Inoltre, la demo mostra la tecnologia Chaos Physics per la gestione della fisica applicata a oggetti e alcune simulazioni riguardanti la gestione in tempo reale dei fluidi, oltre ai classici Nanite e Lumen, ovvero gli elementi fondanti di Unreal Engine 5, dedicato alla gestione poligonale e dell'illuminazione, che raggiungono qui nuove versioni attraverso l'update 5.2.

Nella fattispecie, il video sintetizza tutte queste novità in una demo tecnica che mostra un SUV esplorare una sorta di giungla, con focus sulla costruzione dell'ambientazione, sul comportamento del veicolo riprodotto in 3D, sulla resa dei materiali e altro. Ovviamente, si tratta di soluzioni tecnologiche che troveranno applicazione solo nei prossimi anni, dunque ci sarà da aspettare prima di vederle in azione all'interno dei giochi.

Nel frattempo, abbiamo avuto un altro assaggio della potenza di Unreal Engine 5 con il breve teaser trailer su Hellblade 2.