Valve ha spiegato chiaramente che Counter-Strike 2 sarà un aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive, come ipotizzato da molti quando il gioco era ancora una voce di corridoio. La novità è stata messa nero su bianco sul sito ufficiale, dove troviamo scritto:

"Tutte le nuove funzionalità del gioco verranno svelate al lancio ufficiale di questa estate, ma la strada verso Counter-Strike 2 inizia oggi, con un test limitato per giocatori selezionati di CS:GO. Durante questo periodo di test, valuteremo un sottogruppo di funzioni per rilevare e correggere potenziali problemi prima del rilascio globale.

Questa estate, Counter-Strike 2 rappresenterà un aggiornamento gratuito di CS:GO. Quindi organizza il tuo assetto, affina le tue abilità e preparati alle prossime novità!"

Come molti sospettavano, Valve non ha alcuna intenzione di disperdere la vasta comunità di Counter-Strike: Global Offensive, che tenterà di tenere il più possibile compatta anche con il passaggio a Counter-Strike 2.

In merito, Valve ha anche confermato che tutti gli oggetti ottenuti in Counter-Strike: Global Offensive saranno usabili anche in Counter-Strike 2:

"Porta tutto il tuo inventario di CS:GO in Counter-Strike 2. Non solo manterrai tutti gli oggetti che hai ottenuto nel corso degli anni, ma tutti beneficeranno dell'illuminazione e dei materiali del Source 2.

Oltre a supportare i modelli e le rifiniture di CS:GO, tutte le armi predefinite sono state aggiornate con modelli ad alta risoluzione, e alcune rifiniture di armi sfruttano questi nuovi modelli."

Counter-Stike 2 è stato annunciato questa sera con tre video che hanno presentato alcune delle novità del gioco. Partito anche il primo test del gioco.